Москва, 13 мая, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Выпускники общеобразовательных школ с 2020 года будут сдавать только два единых государственных экзамена, которые необходимы им для поступления в высшее учебное заведение. Об этом сегодня, 13 мая, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, тем выпускникам 11-х классов, которые планируют продолжить свое обучение в вузах, будет необходимо выбрать соответствующие экзамены для поступление в те или иные вузы и сдать их в формате ЕГЭ.

Также чиновник подчеркнул, что ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию, как обычно. Однако когда именно будет проводится ЕГЭ, пока не решено.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса было решено не проводить ЕГЭ в начале июня, как обычно. Те школьники, которые не собираются поступать в вузы, будут аттестованы без ЕГЭ — по оценкам за учебный год.