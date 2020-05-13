Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В рамках акции #МыВместе региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге совместно с АО «Петербургский нефтяной терминал» и ООО «Магистраль северной столицы» передали в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина оборудование, необходимое для проведения процедур экстракорпоральной детоксикации крови. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Для клинической инфекционной больницы имени Боткина были переданы два аппарата MultiFiltrate, которые будут помогать специалистам в проведении высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови в отделениях интенсивной терапии.

«Сейчас сложилась очень непростая эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса, и мы очень благодарны представителям бизнеса, которые подключились к нашей акции #МыВместе. Они безвозмездно помогают городу и его жителям и вносят существенный вклад в борьбу с этим заболеванием», — сказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге Дмитрий Чагин.

В первую очередь техника необходима пациентам с почечной и печеночной недостаточностью. Кроме того, мультифильтраты эффективны при нарушениях метаболизма и аутоиммунных расстройствах. Тем более, что в период пандемии количество таких пациентов увеличилось.

Участники акции взаимопомощи #МыВместе передали инфекционной больнице имени Боткина аппараты на общую стоимость около 10 млн рублей.

«В настоящее время многие пациенты с тяжелым течением COVID-19 требуют экстракорпоральной детоксикации. Эта методика позволяет уменьшить проявления «цитокинового шторма» и существенно улучшить исходы заболевания», — отметил главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев.

Видео предоставлено пресс-службой Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина