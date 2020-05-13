Москва, 13 мая, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Москве не занижаются данные о смертности пациентов с коронавирусом. Об этом 13 мая сообщили в департаменте здравоохранения столицы, комментируя появившиеся в СМИ публикации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В департаменте подтвердили, что, по данным управления ЗАГСа, в апреле 2020 года в столице выдано 11 846 свидетельств о смерти. Это выше апреля 2019 года на 1841 человека, но также по сравнению с апрелем 2018 года прирост составил 985 человек, или примерно в два раза меньше. В 639 случаях летальных исходов в Москве в апреле 2020 года причиной смерти является коронавирусная инфекция и её осложнения, например, пневмония.

Схожие расхождения со статистикой есть и в других мировых очагах вируса. Так, в Нью-Йорке смертность от коронавирусной инфекции за апрель составила 11 861 человек, а общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15 709. В Лондоне в апреле умерли 3589 инфицированных, при этом общий прирост составил — 5531.

В сообщении отмечается, что Москва открыто публикует статистические данные. А патологоанатомическое вскрытие умерших пациентов с подозрением на коронавирус делается в 100% случаев, в отличие от других стран.