Тверь, 13 мая, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Тверской области реализуются меры по поддержке системообразующих предприятий. Об этом говорилось на совещании 13 мая, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В соответствии с решениями Правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней», — сказал Игорь Руденя.

На совещании обсуждалась ситуация на АО «Верхневолжский кожевенный завод», ООО «Стекольный завод им. Луначарского», АО «Элтра-Термо», ООО «Ржевмаш», ООО «Мармеладная сказка» и других предприятиях. Как отмечалось, основные сложности предприятий сегодня связаны с нехваткой оборотных средств, снижением объёма заказов, сужением рынков сбыта, трудностями в экспортно-импортных операциях, возможными ограничениями электроснабжения.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что с каждым из предприятий, испытывающих трудности, необходимо вести точечную работу, использовать все возможности для оказания финансовой, организационной и административной поддержки. Глава региона, в частности, поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, содействие в поставках продукции пострадавшим производствам.

Отдельно Игорь Руденя поручил разработать комплекс мер по оказанию помощи звероводам Тверской области, в том числе речь шла о предоставлении отраслевикам субсидий.

11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки экономики, в их числе — запуск с 1 июня специальной кредитной программы поддержки занятости, списание налоговых и страховых платежей за второй квартал 2020 года для предприятий пострадавших отраслей экономики и ряд других.

Ранее в Тверской области было принято два пакета региональных мер по поддержке экономики. В настоящее время разрабатывается третий пакет мер. Также в регионе разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, в который включено 43 мероприятия. Приняты региональные законы, в соответствии с которыми для почти 7,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса в три раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения. Отдельные меры разработаны для предприятий АПК — по увеличению субсидирования затрат, туризма — продление субсидий на возмещение затрат при организации турпоездок, лесной отрасли — перенос сроков арендных платежей.