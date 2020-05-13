Москва, 13 мая, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Нежелание банков выдавать потребительские кредиты населения оправдано, но в то же время демонстрирует нахождение российского общества в состоянии депрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«То, что банки не хотят кредитовать потребление, — это вполне разумно и рационально. Что касается людей, то на их месте я бы подумал о том насколько вообще нужно прибегать к потребительским кредитам для покупки необходимых вещей сейчас, в такое экономической обстановке, с такой неясной перспективой», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, банки не уверены в том, что заемщики смогут расплатиться по кредиту. Однако и самим гражданам, обращающимся в кредитную организацию для получения займа, следует задаться вопросом: смогут ли они рассчитаться по нему?

«Залазить в долги — самое глупое, что сейчас можно придумать. Обе стороны — и банки, и население — демонстрируют атмосферу нахождения нашего общества в депрессии», — отметил Колташов.