Минск, 13 мая, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» осудила аресты белорусских журналистов и блогеров, обвинённых властями Белоруссии по ст. 23.34 КоАП («участие в несанкционированном массовом мероприятии»). В заявлении подчёркнута безосновательность жёстких репрессий и отмечена политическая мотивация действий властей постсоветской республики в контексте президентской кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

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«Репортёры без границ» считают произошедшие в начале мая аресты белорусских блогеров, журналистов и свободных репортёров «целенаправленным преследованием» в преддверии президентских выборов. В ней участвует Александр Лукашенко, бессменно правящий с 1994 года и причисленный международной организацией к злейшим душителям свободы слова на пространстве Евразии.

«Эти обвинительные приговоры игнорируют статью 34 белорусского закона о СМИ, которая позволяет журналистам освещать публичные мероприятия, — уверены в международной организации. — Нет никаких оснований сажать этих журналистов в тюрьму».

Напомним, ОБСЕ также вступилась за белорусских журналистов, блогеров и их задержанных сторонников. Специальное заявление по этому поводу 12 мая сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Задержания и аресты стали реакцией властей на публичные собрания, которые проводили белорусские блогеры. Особенно брутальным стали выслеживание и арест видеоблогера Сергея Тихановского, резко критикующего политику властей постсоветской республики — желавших лично встретиться с ним задерживали десятками с применением насилия и без объяснения причин. Впоследствии, 11−12 мая большая часть задержанных была осуждена районными судами Могилёвской области и наказана штрафами в рамках ст. 23.34 КоАП («участие в несанкционированном массовом мероприятии»).

Также напомним, 6 мая МИД Белоруссии лишило аккредитации съёмочную группу Первого канала российского телевидения. Глава министерства Владимир Макей до сих пор не представил подробных разъяснений мотивов такого решения. Печатный орган администрации президента Белоруссии газета «СБ. Беларусь сегодня» использовала при характеристике российского корреспондента Первого канала терминологию нацистской пропаганды.

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