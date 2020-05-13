Москва, 13 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Закон о голосовании через портал «Госуслуги» Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Primorsky.ru Выборы

Предусматривается возможность сбора подписей избирателей, участников референдума с использованием портала «Госуслуги». Однако устанавливается, что с его помощью может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума.

Уточняются также требования по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

Согласно еще одной поправке, «при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования».

Также разрешается переносить выборы глав регионов по решению заксобрания, если на территории данного субъекта РФ либо двух и более муниципальных образований в этом субъекте РФ введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни или здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного региона.

«Закон разрушает доверие к выборам и подталкивает общество к более радикальным мерам. Этот закон провоцирует то, что произошло в Армении… Ребята-полицейские тоже устали от происходящего», — заявил мнение оппозиции депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).