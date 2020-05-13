Вашингтон, 13 мая, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Американская компания Chevrolet представила две спецверсии Tahoe. Одна предназначена для полиции, а другая — это тягач, который может перевозить прицепы массой до 3,7 т. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Media.chevrolet.com Спецверсия внедорожника Tahoe для полиции

Данные спецверсии выйдут на дороги Соединенных Штатов в текущем году. Версия для полиции получила название Tahoe Police Pursuit Vehicle (PPV). Она оснащается доработанной подвеской, новыми амортизаторами и тормозами Brembo с 406-миллиметровыми дисками.

В отличие от обычного внедорожника у Tahoe PPV более низкий дорожный просвет. Это было сделано специально, чтобы маневрировании автомобиль был более устойчив. Ведь предполагается, что данную версию будут использовать для погонь и перехватов преступников.

Ранее стало известно, что тюнеры американской компании Vertical Doors Inc. создали версию Chevrolet Corvette поколения C8 с дверями-ножницами.

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