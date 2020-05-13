Тверь, 13 мая, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Ход реализации инвестиционных проектов в Калининском районе Тверской области оценил губернатор Игорь Руденя — 13 мая он побывал на площадках строящихся предприятий ТК «Альфа» и «Пластик-Строймаркет», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы активно включились в работу по развитию экономической деятельности, которую поручил начать как можно быстрее президент России Владимир Путин. Сегодня мы посетили два крупных технопарка в промышленной зоне, которая организована правительством Тверской области. Со своей стороны мы обеспечили доступ площадки к коммуникациям: это электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, идёт обустройство дорог», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор особо отметил образовательную составляющую новых инвестпроектов. На промышленных площадках студенты средних профессиональных образовательных учреждений смогут обучаться и проходить практику на современном высокотехнологичном оборудовании.

АО «ТК «Альфа» строит в регионе крупный логистический комплекс. Его площадь составит 25 тыс. квадратных метров, из которых 20 тыс. квадратных метров — склад для хранения запчастей для автомобилей марки «LADA», 5 тыс. квадратных метров — для автомобилей других марок. В строительство комплекса будет вложено 1,2 млрд рублей, проект планируется реализовать. Срок реализации проекта — 2020−2021 годы, до 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест.

На данный момент на площадке проведены земляные работы, залит фундамент, установлены 111 колонн, начат монтаж межколонных связей, на 60% смонтированы внутренние сети. Построена временная подъездная дорога. В работах задействованы и тверские компании. Постоянный подъезд к новому логистическому комплексу будет создан в рамках областной Программы дорожных работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения на 2020−2022 годы, он позволит улучшить транспортное сообщение ближайших населенных пунктов.

«Пластик-Строймаркет» в Калининском районе в настоящее время завершает строительство производственно-логистического комплекса. Здесь планируется создать инновационно-промышленный парк Тверской области «Российские композитные технологии», который бъединит международный учебно-производственный сырьевой химический кластер, центр разработок и серийного производства, центр проектирования и строительного инжиниринга, пожарную лабораторию, производственно-логистический комплекс. Ожидается, что резидентами парка станут более 30 компаний. Объём инвестиций составит свыше 400 млн рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта — 2020−2022 годы. В настоящее время идёт подготовка заявки по приданию статуса парку, подготовка к отбору управляющей компании парка, ведутся переговоры с потенциальными резидентами.

Отметим, что всего по итогам реализации двух инвестпроектов планируется задействовать порядка 1,7 млрд рублей инвестиций, уже к первому кварталу 2021 года будет создано около 700 рабочих мест для жителей региона.