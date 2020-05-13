Более девяти тысяч медиков Петербурга получили доплаты за работу с COVID-19
Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Около 9,5 тыс. петербургских медиков получили выплаты за дополнительную нагрузку, связанную с работой с коронавирусом. Об этом сообщил 13 мая губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Беглов подчеркнул, что из федерального бюджета Петербургу на эти цели перечислили 437,4 млн рублей. Всего выплаты начислены 9,5 тыс. медработников на сумму в 149 млн рублей.
Заметим, в среднем на одного медика выходит выплата менее 15,7 тыс. рублей, в то время как за работу с коронавирусными пациентами власти обещали от 25 до 80 тыс. рублей в зависимости от специализации медработника. Всего в Петербурге работает более 80 тыс. медиков.
Беглов добавил, что в Петербурге ведены дополнительные меры поддержки медикам, заболевшим коронавирусом на службе или погибшим от него.
Первый транш в 30 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга выделен, заявил губернатор. «Выплаты начались», — сказал Беглов.
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Напомним, ранее сегодня он сообщил, что около 1,5 тыс. медиков заболели COVID-19 при исполнении служебных обязанностей в Петербурге, летальные же исходы официально подтверждены пока только у четырех из погибших.
Президент Владимир Путин обещал лично проверить сообщения о том, что в регионах задерживают доплаты врачам за работу с коронавирусом.