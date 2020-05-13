Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Почти полторы тысячи медиков Петербурга заразились коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил 13 мая губернатор Александр Беглов во время отчета перед городским Законодательным собранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

Нагрузка на систему здравоохранения растёт, признал Беглов, и поблагодарил медиков за мужественную, самоотверженную работу и героический труд, но, «несмотря на все усилия, город несет потери в борьбе с этой опасной болезнью».

«За весь период борьбы с эпидемией 1465 медицинских работников заболели при исполнении трудовых обязанностей. Смерть от коронавируса на сегодняшний день официально подтверждена у четырех медиков, еще ждем заключений», — сказал Беглов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Заметим, на общественной стене памяти у комитета по здравоохранению уже висят портреты более десятка погибших медиков.

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«К сожалению, интенсивность эпидемии и сроки уже влияют и будут существенно влиять на жизнь и экономику нашего города», — сказал Беглов.

Напомним, первый больной COVID-19 был выявлен в Петербурге в конце февраля. К 13 мая в городе официально зафиксировано 8 тыс. 485 носителей коронавируса, из которых выздоровело 1 тыс. 848 человек.

Сегодня в Петербурге развернуто 5 тыс. 925 специализированных коек в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах. Для пациентов с легкой формой заболевания в «Ленэкспо» развернут госпиталь на 1 тыс. мест, прикреплённый к Госпиталю ветеранов войн. Сейчас там разворачивают еще 1 тыс. 300 таких мест.

Для пациентов в состоянии средней тяжести переоборудован пансионат «Заря» на 600 коек, прикрепленных к Городской больнице №40. В Петербурге 31 лаборатория проводит тесты на коронавирус. В пансионате «Балтиец» работает обсерватор для контактных лиц.