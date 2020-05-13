Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Мариинский театр опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях запись балетного урока, с которого начинают свой день артисты балетной труппы театра. Видео будет доступно для просмотра в течение 24 часов. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Мариинки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вторая сцена Мариинского театра

Ровно в полдень на официальном канале театра в YouTube и страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» была опубликована запись балетного урока, с которого обычно начинают свой день артисты балетной труппы Мариинского театра.

«Онлайн-урок призван помочь профессионалам поддержать форму в период вынужденной самоизоляции, а зрителям предоставить уникальную возможность увидеть, как проходят занятия, скрытые от глаз публики, и как готовятся к репетициям и спектаклям в Мариинской труппе», — отметили в культурном учреждении.

Ведет класс педагог-репетитор Никита Щеглов, аккомпаниатор — Александра Жилина.