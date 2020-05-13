Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В петербургском Главке МВД России подтвердили факт скоропостижной смерти начальника 16 отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслана Анисимова, которая, как предполагается, наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

Ранее сообщалось, что вечером 12 мая в Покровской больнице не стало 46-летнего подполковника полиции. В конце апреля он был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Однако состояние его ухудшилось, и 6 мая он был подключен к аппарату ИВЛ.

«В ГУ МВД России подтвердили факт смерти 12 мая после непродолжительной болезни начальника 16 отдела полиции Василеостровского района Руслана Анисимова. Семье полицейского будет оказана всесторонняя помощь», — заявили в пресс-службе Главка.

Отметим, что официальная причина смерти будет установлена только через 10−14 дней комиссией по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020−2021.