Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Петербургская певица Татьяна Буланова перенесла онлайн-концерт, который должен был состояться 10 мая, на 24 мая из-за простуды. Однако представитель артистки отметил, что изначально была выбрана некорректная дата. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал концертный директор певицы Константин Сергеев.

Фото:instagram.com Татьяна Буланова переносит онлайн концерт.

Концертный директор Татьяны Булановой объяснил перенос онлайн-концерта с 10 мая на 24 мая несвоевременностью и опроверг слухи о болезни певицы.

«Обычная простуда у нее, мало ли где она могла ее подхватить. Вышла послевыписки из больницы и её просквозило. Мало ли с кем это могло случиться, это не коронавирус», — заверил он.

Директор также отметил, что сейчас певица чувствует себя хорошо и готовится к выступлению, которое состоится в онлайн-формате 24 мая.

«Изначально дата была выбрана некорректно, я бы ни за что не сделал 10 мая концерт», — отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что Буланова оказалась в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У певицы якобы было выявлено предынсультное состояние.