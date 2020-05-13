Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 09:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончалась заведующая отделением пульмонологии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Лилия Уон, которая две последние недели работала в перепрофилированной под прием больных COVID-19 городской многопрофильной больнице № 2. Об этом 13 мая ИА REGNUM рассказал представитель Елизаветинской больницы.

Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Заведующая отделением пульмонологии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Лилия Уон

64-летней Лилии Уон не стало в ночь на 12 мая. Причины смерти пока не установлены, у нее были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, однако результат теста пока не пришел. Официальную причину смерти установит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020−2021.

«На больничный Лилия не уходила, но две последние недели она работа в городской многопрофильной больнице № 2», — пояснил собеседник агентства.

В Елизаветинской больнице Лилия Уон работала с 2009 года. Она окончила медицинский университет имени Мечникова в 1981 году. Она была кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры госпитальной терапии СЗГМУ имени Мечникова, а также врачом-пульмонологом высшей категории с 39-летним стажем работы.

Отметим, на сегодняшний день известно о смерти от COVID-19 14 медицинских работников города: 59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога ЛарисыВеселаго НИИ Скорой gомощи им. Джанелидзе.

50-летнего анестезиолог-реаниматолога Сергея Белошицкого, 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова Александровской больницы. 55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко Госпиталя для ветеранов войн.

60-летней санитарки ТатьяныКанкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена. 67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды.

А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой.