Чебоксары, 13 мая, 2020, 06:46 — ИА Регнум. Пляжи в столице Чувашии будут готовы к 1 июня. Открытие купального сезона будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

ИА REGNUM 12 мая 2020 года, Чебоксары. На набережной

В городе идёт подготовка к купальному сезону. Муниципальные пляжи оснащают видеонаблюдением, кнопкой экстренного вызова, информационными стендами и устройствами громкой связи. Летом здесь будет организовано круглосуточное дежурство: с 10 утра до 20 часов будут дежурить спасатели, ночью — охранники.

«Проведут работы по засыпке промоины на центральном пляже и водолазные обследования. Пруды и озера на территории Чебоксар не предназначены для купания, поэтому плавать в них запрещено», — напоминают в мэрии.

Отметим, что пляжный сезон в городе обычно открывался 1 июня. В этом году решение будет приниматься с учётом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Напомним, в Чебоксарах действуют четыре пляжа: центральный, афанасьевский, новосельский и левобережный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, как и в ряде регионов России, ожидается похолодание, которое может продержаться до начала лета. Существенное похолодание ожидается с 14 мая, в том числе прогнозируются дожди, снег с дождём, возможны заморозки.

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