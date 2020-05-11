Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии, как и в ряде регионов России, ожидается похолодание. В среднем температура будет на три градуса ниже, чем было в начале мая, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам, похолодание связано с установлением над европейской территорией России малоподвижной высотной ложбины. Помимо этого, будет сыро и ветрено.

По прогнозам, средняя температура воздуха в середине мая в республике не превысит 10 градусов, что на три градуса ниже по сравнению с данными на начало мая.

Существенное похолодание ожидается с 14 мая: днём будет не выше +10… +15, затем температура воздуха на высоте облаков понизится до 0… — 5 градусов мороза. Поэтому дожди, которые прогнозируются 15−16 мая, могут пройти вперемешку с мокрым снегом и ледяной крупой, а в ночь с 16 на 17 мая возможны заморозки. Помимо этого, резко усилится ветер, его порывы могут достигать 18 м/с.

По предварительным данным, похолодание продержится до начала июня.