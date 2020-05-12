Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала пандемии были проверены на наличие новой коронавирусной инфекции более 333 тысяч жителей и гостей города. Заражение было выявлено менее чем у 2,5% из числа обследованных. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Фото: отчет отчет межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Разработка моделей выявления закономерностей COVID-19 методами интеллектуального анализа данных (data mining).

В Санкт-Петербурге со дня начала пандемии, 1 марта 2020 года, были обследованы на наличие коронавирусной инфекции 333 883 человек.

«Подтвержденных случаев COVID-19 — 8 050», — пояснили в надзорном ведомстве.

Таким образом, в Петербурге с начала пандемии лишь 2,41% горожан, обследованных на коронавирусную инфекцию, оказались заражены ею.

Напомним, за прошедшие сутки в городе на Неве выявлено 339 новых случаев коронавирусной инфекции. Активная стадия заболевания продолжается у 6208 человек. Из числа заразившихся 1784 человека выздоровели, 58 человек умерли.

Согласно отчету работы межведомственной медицинской рабочей группы Санкт-Петербурга за апрель 2020 года, в городе наблюдается переход от моделей экспоненциального роста к моделям линейного роста.