Брянск, 12 мая, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Личные концерты и поздравления для ветеранов организовали сотрудники Брянской таможни. Сценой для творческой «бригады» стал специально украшенный грузовик, сообщили 12 мая в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Пресс-служба Брянской таможни Поздравление ветеранов

Знаменитые военные песни — «День Победы», «Майский вальс», «Катюша» и другие — прозвучали во дворах трёх фронтовиков. Артистами выступили члены молодёжного совета Брянской таможни во главе начальником ведомства Игорем Ерошиным.

«Мы благодарно склоняем головы перед ветеранами. Ваш подвиг подарил нам право на мирную жизнь. Крепкого Вам здоровья и благополучия!» — поздравил ветеранов Игорь Ерошин.

Ветеранам Великой Отечественной войны также передали именные подарки.