Чебоксары, 12 мая, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020—2024 годах планируется реализовать 97 инвестиционных проектов, стоимость которых оценивается в 400 млрд рублей. Такие данные приводят в министерстве экономического развития республики в рамках стратегии развития минэкономики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам планёрки в правительстве.

Cap.ru На планёрке в правительстве Чувашии

Глава ведомства Иван Моторин отметил, что цель стратегии — обеспечить сбалансированное экономическое развитие и конкурентоспособность региональной экономики, в том числе с учётом реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. По расчётам ведомства, в результате реализации стратегии к 2024 году валовой региональный продукт вырастет на 15,9%, инвестиции в основной капитал возрастут на 9%, оборот розничной торговли на душу населения увеличится в 1,3 раза, а среднедушевые денежные доходы населения — в 1,4 раза.

«В 2020—2024 годах планируется реализовать 97 инвестиционных проектов, стоимость которых оценивается более чем в 400 млрд рублей. Свыше 52% проектов сосредоточены в отрасли промышленности. Общее количество новых рабочих мест превысит 17 тысяч», — говорится в сообщении.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил продолжить работу по повышению узнаваемости региона на международной арене, национального бренда. Отметим, что чувашские предприятия поставляют свою продукцию в 82 страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия может минимизировать последствия экономического кризиса за счёт реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. На данные мероприятия республика получит 5 млрд рублей, а при выполнении ключевых индикаторов — ещё 5 млрд рублей.

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В частности, планируется создание различных индустриальных и аграрных парков, экотехнопарка и территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске. В Чебоксарах планируется создание частных промышленных парков на базе ряда крупных предприятий. Также предусмотрены крупные проекты в сельском хозяйстве, поддержка и развитие строительной отрасли, создание особых зон деятельности бизнеса.