Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 25 апреля по настоящее время актуальным остается более оптимистический прогноз развития эпидемии коронавирусной инфекции — удвоение количества выявленных случаев каждые 10 дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

Об этом говорится в отчете за апрель 2020 года межведомственной медицинской рабочей группы при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, с 20 марта по 12 апреля 2020 года скорость прироста зараженных коронавирусной инфекцией соответствовала более благоприятному сценарию — удвоение количества выявленных случаев за 7 дней.

Однако с 12 апреля по 17 апреля наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации с реализацией комбинированного сценария — переход на удвоение количества выявленных случаев каждые 5 дней, а с 17 апреля — реализация комбинированного сценария — удвоение количества выявленных случаев каждые шесть дней.

«С 25 апреля по настоящее время актуальным остается более оптимистический прогноз — удвоение количества выявленных случаев каждые 10 дней», — говорится в отчете.

При этом, в городе на Неве развернуто 5 633 коек, из них 81,4% занято, это 4583 койки. В отделениях общего профиля находятся 93% пациентов, а в реанимационных отделениях — 4% — без ИВЛ, и 3% — на аппаратах ИВЛ.

«Всего используется 699 аппаратов ИВЛ: 524 (75%) — на аппаратах ИВЛ, 175 (25%) — наркозно-дыхательная аппаратура. Инвазивные 476, неинвазивные — 46», — говорится в докладе.

Всего в Петербурге к оказанию помощи больным привлечено более 8 тысяч медицинских специалистов — более 2,9 тысяч врачей и свыше 5,3 тысяч среднего медицинского персонала.

Фото: отчет отчет межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Прогнозирование развития эпидситуации в Петербурге.

Отметим, что с начала пандемии в городе на Неве общее количество выявленных фактов заражения в Петербурге достигло 8050 случаев за всё время. Умерли 58 человек. Выздоровели 1784 человека.