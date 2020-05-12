Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Губернатора Петербурга Александра Беглова просят четко прописать в документах, что ношение масок и перчаток на улице носит лишь рекомендательный характер. Соответствующее обращение градоначальнику направили депутаты городского Заксобрания: беспартийный Максим Резник и «яблочник» Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

Напомним, с 12 мая в Петербурге введено обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах, магазинах и транспорте. Парламентарии указывают, что к общественным местам, согласно официальному разъяснению комитета по вопросам законности, относятся и улицы с дворами.

«Мы понимаем необходимость в сложной эпидемической ситуации усиливать меры безопасности, и можно понять обязанность ношения средств защиты в магазинах, аптеках, отделениях банков, общественном транспорте. Однако требование в обязательном порядке носить маски и перчатки на улице — независимо от обстановки, — представляется нам слишком жестким. Сохранение этого требования может, во-первых, привести к ухудшению здоровья граждан из-за долговременного ношения одновременно масок и перчаток, а во-вторых — к неоправданным административным наказаниям «нарушителей», оказавшихся без маски или перчаток на пустынной улице или в пустом дворе», — написали депутаты.

Они просят Беглова изменить постановление Смольного №121 так, чтобы было понятно, что на улицах и во дворах гражданам носить маски лишь рекомендуют, но не обязывают. «Уверены, что петербуржцы ответственно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих», — заключили депутаты.

Заметим, ранее Смольный уже заявлял, что ограничительные меры в Северной столице продлены до 31 мая потому, что горожане не соблюдали самоизоляцию, спровоцировав рост заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 8050 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 58 человек. Выздоровели 1784 человека.