Ульяновск, 12 мая, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения коронавирусом, о которых ранее заявляли региональные власти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

В Поволжье с начала пандемии выявлено 19 166 заражённых SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 969. Из них в Ульяновской области за сутки официально подтверждено 38 случаев, о чём ранее заявляли региональные власти.

Всего в Ульяновской области выявлено 886 случаев SARS-CoV-2, выздоровели 152 пациента с COVID-19.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 10 899 случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии заразились 232 243 человека, выздоровели 43 512 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса приняты дополнительные меры социальной поддержки. В частности, введены новые выплаты для семей с детьми из средств регионального именного капитала «Семья».

Читайте также: Ульяновские семьи в период пандемии получают выплаты из капитала «Семья»