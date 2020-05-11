Ульяновск, , 13:09 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса приняты дополнительные меры социальной поддержки. В частности, введены новые выплаты для семей с детьми, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным регионального министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, единовременную выплату в размере 7 тыс. рублей могут получить жители, у которых не реализован полностью сертификат «Семья». По последним данным, назначено более 2,6 тыс. выплат.

Отметим, что на выплату могут претендовать семьи, в которых в период с 30 марта по 31 мая среднедушевой доход на члена семьи уменьшился до величины прожиточного минимума на душу населения.

Напомним, именной капитал «Семья» действует в Ульяновской области с 2008 года. Он предоставляется матерям (а в определенных ситуациях и отцам), у которых появился второй или последующий ребенок. При рождении первенца выплачивается 50 тыс. рублей, на второго и последующих детей предоставляется 100 тыс. рублей.

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