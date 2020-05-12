Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. При пожаре в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Петербурге погибли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования, в результате чего один из аппаратов ИВЛ загорелся. Грамотные и самоотверженные действия персонала позволили избежать массовой гибели людей. Об этом 12 мая рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети.

Vk.com/a_beglov Александр Беглов (справа) на месте пожара в больнице

Напомним, эта больница на Северном проспекте Петербурга в апреле была полностью перепрофилирована на прием больных с коронавирусной инфекцией.

Губернатор сообщил подписчикам, что сразу при поступлении информации о пожаре выехал на место ЧП и получил полную информацию о случившемся.

«Действия врачей и медсестер, которые не оставили своих пациентов, вызывают восхищение своим профессионализмом и человечностью. Только представьте себе хрупких женщин, которые в опаснейшей ситуации не потеряли самообладания, не поддались страху и приступили к эвакуации палат: выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма и перераспределяли их в другие отделения больницы», — рассказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что медицинский персонал своими действиями сумел вовремя предотвратить разрастание масштабов трагедии.

«Они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода. Благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв», — объяснил Беглов.

Он отметил, что эвакуация всей клиники не понадобилась, а 15 человек из пострадавшего отделения реанимации были эвакуированы в другие отделения внутри больницы.

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Губернатор поручил провести проверку оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.

«Родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная», — пообещал Александр Беглов.

Видеосюжет телеканала «Санкт-Петербург» с места пожара в больнице.