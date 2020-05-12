Москва, 12 мая, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Полуфиналист по Центральному федеральному округу конкурса «Лидеры России — 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Евгений Борисов рассказал, что в ближайшее время прогнозируется значительное увеличение объемов проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс (к 2024 году в планах охватить студентов всех российских колледжей).

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — стана возможностей» Евгений Борисов

В связи с этим в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» предполагается привлечение дополнительных кадров. По мнению Евгения Борисова, с учетом того, что участники финальных этапов конкурса «Лидеры России» обладают значительными способностями и выдающимися профессиональными качествами, было бы интересно привлечь их для работы в команде Союза.

«Назначение на ответственные направления молодых, сильных и целеустремленных специалистов с лидерскими качествами — исключительно важная составляющая кадровой политики организации, основная деятельность которой направлена на развитие общества. Именно такие решения позволяют Союзу на высочайшем уровне решать задачи апгрейда образовательной системы в России. Внедрение в образовательную систему демонстрационного экзамена как части национального проекта «Образование» — нетривиальная задача, требующая, помимо прочего, значительных интеллектуальных и лидерских ресурсов», — заявил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Евгений Борисов с апреля 2020 года занимает должность руководителя направления Департамента оценки компетенций и квалификаций в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Имеет благодарность от руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также от руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Евгений Борисов отвечает за выработку рекомендаций по усовершенствованию процедуры проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, подготовку аналитических материалов об эффективности систем среднего профессионального образования в субъектах РФ и влияние демонстрационного экзамена на экономику Российской Федерации в части удовлетворения кадровых потребностей.

«Также в перечень моих должностных обязанностей входит анализ выполнения регионами показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». В ближайших планах (с учетом текущей эпидемиологической ситуации) — запуск дистанционного формата проведения демонстрационного экзамена, чтобы у выпускников колледжей появилась возможность пройти процедуру государственной итоговой аттестации не выходя из дома, — рассказал Евгений Борисов, — Каждый из этапов конкурса «Лидеры России» оказывает колоссальное влияние на личностный рост. В рамках первого этапа появилась возможность получить объективную оценку навыков презентации и умения структурировать публичные выступления, проведенную с применением новейших технологий анализа. В рамках дистанционного тестирования и полученных рекомендаций я смог определить точки развития аналитических способностей. Отчет по итогам прохождения тестов управленческого потенциала и управленческой готовности позволили определить ключевые качества, которые необходимо развить для успешной карьеры управленца. Но самый бесценный опыт был получен на полуфинале: я встретил сильнейших лидеров нашей страны, увидел самые эффективные модели взаимодействия в коллективе, управления командой и решения бизнес-кейсов. Экспертная оценка моего участия в полуфинале позволила объективно понять мой текущий уровень и на основе этой оценки определить направление дальнейшего профессионального развития. Полученный опыт я постарался применить в рабочей среде и результатом этого стало назначение на руководящую должность в Союзе. Также результатом участия в конкурсе «Лидеры России» стало желание попробовать себя в политике с учетом моего большого опыта общественной деятельности (в настоящее время я являюсь членом экспертного совета при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, в рамках которого возглавляю рабочую группу), я подал заявку на конкурс «Лидеры России. Политика», успешно прошел дистанционный этап и получил приглашение в полуфинал».