Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене с 12 мая возобновили работу 16 вестибюлей, закрытых ранее с введением ограничений на период коронавирусной инфекции. Их закрывали в связи с уменьшением пассажиропотока на период объявленных нерабочих дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Вестибюли закрывали на станциях, имеющих по несколько выходов, а также на станциях, имеющих выход через смежную станцию на другой линии.

«С 12 мая 2020 года для входа и выхода открыты все ранее закрытые вестибюли станций кроме «Новокрестовской», — сообщили в пресс-службе подземки.

При этом метрополитен продолжает работу в нынешнем сокращенном режиме, введенном с началом «нерабочих дней». То есть, для входа пассажиров станции по-прежнему будут закрываться в 22 часа.