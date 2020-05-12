Чебоксары, 12 мая, 2020, 09:30 — ИА Регнум. В Чувашии смягчили режим самоизоляции. Жителям разрешили заниматься на улице спортом и гулять, но при одном условии — не более двух человек. Соответствующие изменения в указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» внёс сегодня, 12 мая, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чувашии разрешили гулять с детьми

Согласно изменениям, жители республики могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

Также можно гулять на улице, но не более двух человек вместе. Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. При этом детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео диалога чебоксарца-спортсмена с сотрудником полиции, которое состоялось на Московской набережной. Страж порядка предупредил, что набережная «закрыта официально для посещений граждан», сославшись на то, что таков закон. На что бегун задал провокационный вопрос о том, будет ли тот стрелять, «если скажут стрелять надо». Полицейский заявил, что «если закон примут такой — будем стрелять».

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Напомним, на 11 мая в Чувашии под наблюдением находились более 1,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.