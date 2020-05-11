Чебоксары, , 14:54 — REGNUM В Telegram-каналах распространяется видео диалога чебоксарца-спортсмена с сотрудником полиции, которое состоялось на Московской набережной столицы Чувашии. Примечательно оно заявлением стража порядка на провокационный вопрос о том, «будет ли он стрелять».

Горожанина стражи закона застали на набережной во время пробежки. ИА REGNUM публикует расшифровку диалога чебоксарца с полицейским.

— Я сейчас бегу, мне 10 км надо бежать.

— Набережная закрыта официально для посещения граждан.

— Но тут же коронавируса нет, зачем тут?

— Я ещё раз говорю: закрыта официально для посещений граждан.

— Даже во всех странах разрешены, потому что они способствуют иммунитету.

— У нас не другие страны, у нас Российская Федерация.

— И что, значит, надо дурные законы исполнять?

— Дурной он или не дурной, но исполнению подлежит.

— Почему?

— Потому что это закон.

— А если вам скажут, что стрелять надо? Будете стрелять?

— Если закон примут такой — будем стрелять.

Руководитель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин сообщил ИА REGNUM, что «по данному факту проводится проверка законности действия сотрудника полиции».