Чебоксары, 11 мая 2020, 14:54 — REGNUM В Telegram-каналах распространяется видео диалога чебоксарца-спортсмена с сотрудником полиции, которое состоялось на Московской набережной столицы Чувашии. Примечательно оно заявлением стража порядка на провокационный вопрос о том, «будет ли он стрелять».
Горожанина стражи закона застали на набережной во время пробежки. ИА REGNUM публикует расшифровку диалога чебоксарца с полицейским.
Руководитель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин сообщил ИА REGNUM, что «по данному факту проводится проверка законности действия сотрудника полиции».