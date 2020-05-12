Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, при котором погибли пять человек, могла стать неисправность медицинского оборудования, приведшая к его возгоранию. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в органах МЧС.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожарные у больницы Св. Георгия в Петербурга

По данным источника, в реанимационном отделении больницы, перепрофилированной на прием больных с коронавирусной инфекцией, в момент пожара находилось 19 пациентов с COVID-19. Из них 13 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как сообщалось, пожар в больнице на Северном проспекте возник примерно в 06:23 мск на шестом этаже здания. В 06:55 мск возгорание было локализовано на площади 10 кв. м. Из здания эвакуированы 150 человек. На месте ЧП работали 15 единиц техники и 75 человек личного состава.