Новосибирск, 12 мая, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, озвученных накануне, 11 мая, президентом России Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Вчера президентом страны озвучен целый ряд новых инициатив, направленных на поддержку экономики, бизнеса и граждан. Фактически это третий пакет мер поддержки для экономики и социальных мер поддержки, — уточнил Травников. — В связи с тем, что набор таких мер уже достаточно обширен, поручаю Сергею Сёмке и Сергею Нелюбову, каждому по своей компетенции — по экономике и социальной сфере, подготовить подробную информацию для доведения до предпринимателей и граждан с полным перечнем и условиями мер поддержки».

Соответствующая информация должна быть размещена на официальных сайтах. Для регулярного информирования предпринимателей и граждан оперативная информация о ходе предоставления мер поддержки, с указанием статистики, количества сумм, видов и направлений поддержки бизнеса и граждан должна публиковаться не реже одного раза в неделю.

Травников поручил к понедельнику, 18 мая, подготовить предложения по третьему пакету региональных мер поддержки, которые могут быть приняты для дополнения инициатив главы государства.