Чебоксары, 12 мая, 2020, 06:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Чувашии «не позволяет принять решение о повсеместном возобновлении деятельности организаций и предприятий». Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Говоря о завершении режима нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным, руководитель Чувашии констатировал, что за прошедшие майские праздники ситуация в регионе «резко обострилась».

«Мы видим не просто увеличения числа выявленных инфицированных, а что намного важнее — увеличение количества госпитализированных, то есть людей с клиническими показаниями. Из трех показателей, которые правительство страны обозначило для оценки возможности снятия ограничительных мер, в настоящий момент в республике в нормальной зоне находится только один. Объективная ситуация не позволяет принять решение о повсеместном возобновлении деятельности организаций и предприятий, которые соблюдали режим нерабочих дней», — сказал Олег Николаев.

В связи с ежедневным ростом выявляемых пациентов с коронавирусом власти не будут расширять список организаций, которые в ближайшее время возобновят работу. Но этот вопрос не снят с повестки: по словам врио главы Чувашии, для смягчения режима повышенной готовности нужно «чётко выполнять предписанные режимом повышенной готовности правила безопасности», включая самоизоляцию, ограничение контактов и санитарно-эпидемиологические предписания.

«Как одно из решений — введение обязательного масочного режима при нахождении в местах скопления людей. Соблюдение этих требований позволит нам удержать ситуацию под контролем», — уверен Олег Николаев.

Отметим, власти планируют сделать ношение масок в Чувашии не рекомендательной мерой, а обязательной мерой. В то же время планируется смягчить режим повышенной готовности и разрешить прогулки и спортивные занятия на открытом воздухе.

Подробнее: Ношение масок в Чувашии станет обязательным

Напомним, на 11 мая в Чувашии под наблюдением находились более 1,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 392 — в Чебоксарах, 102 — в Ядринском районе. В то же время 302 человека выздоровели.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней в России был введен 28 марта на фоне распространения коронавируса в стране. 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается, но решение должны принимать сами регионы. По словам главы государства, «нельзя воспользоваться общей калькой». Решение о снятии ограничительных мер в субъектах будут приниматься главами регионов.