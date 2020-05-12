В Чувашии пока не будут расширять список работающих предприятий
Чебоксары, 12 мая, 2020, 06:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Чувашии «не позволяет принять решение о повсеместном возобновлении деятельности организаций и предприятий». Об этом заявил врио главы республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе.
Говоря о завершении режима нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным, руководитель Чувашии констатировал, что за прошедшие майские праздники ситуация в регионе «резко обострилась».
В связи с ежедневным ростом выявляемых пациентов с коронавирусом власти не будут расширять список организаций, которые в ближайшее время возобновят работу. Но этот вопрос не снят с повестки: по словам врио главы Чувашии, для смягчения режима повышенной готовности нужно «чётко выполнять предписанные режимом повышенной готовности правила безопасности», включая самоизоляцию, ограничение контактов и санитарно-эпидемиологические предписания.
Отметим, власти планируют сделать ношение масок в Чувашии не рекомендательной мерой, а обязательной мерой. В то же время планируется смягчить режим повышенной готовности и разрешить прогулки и спортивные занятия на открытом воздухе.
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Напомним, на 11 мая в Чувашии под наблюдением находились более 1,2 тыс. человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 392 — в Чебоксарах, 102 — в Ядринском районе. В то же время 302 человека выздоровели.
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Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней в России был введен 28 марта на фоне распространения коронавируса в стране. 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается, но решение должны принимать сами регионы. По словам главы государства, «нельзя воспользоваться общей калькой». Решение о снятии ограничительных мер в субъектах будут приниматься главами регионов.