Чебоксары, 11 мая 2020, 14:40 — REGNUM В Чувашии планируют смягчить режим повышенной готовности и разрешить прогулки и занятия на открытом воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам рабочего совещания.
Руководитель республики Олег Николаев предложил пересмотреть ограничительные меры, введённые в условиях режима повышенного готовности. И разрешить индивидуальные занятия и прогулки.
Соответствующие изменения планируется внести в указ о режиме повышенной готовности «в ближайшее время», говорится в сообщении.
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Ранее региональные власти заявляли, что ограничительные меры в Чувашии будут сниматься поэтапно и индивидуально в каждом муниципалитете в зависимости от эпидемиологической обстановки. На уровне региона решение будет принято 12 мая.
Напомним, на 11 мая в Чувашии выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 392 — в Чебоксарах, 102 — в Ядринском районе.
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