Тверь, 11 мая, 2020, 21:53 — ИА Регнум. План поэтапной отмены ограничительных мер реализуется в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое 11 мая провёл президент Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Глава региона обратил внимание, что указ президента стал беспрецедентным по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Владимир Путин также дал поручение правительству РФ по формированию плана выхода из режима шестинедельных выходных. В Тверской области такой план разработан. Опираясь на первый указ Президента о наших полномочиях, приняли решение и дали возможность функционировать с соблюдением всех санитарных норм системообразующим предприятиям. Таким образом, нам удалось сохранить в работе 92% субъектов региональной экономики. Это такие предприятия, как Электромеханика, ТВЗ, Волжский пекарь, КСК и другие. Всего в перечень вошло 220 производств и более 60 видов деятельности. В регионе с соблюдением всех норм трудилось более 435 тысяч человек», — отметил Игорь Руденя журналистам.

Игорь Руденя подчеркнул, что все решения принимались с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

С 13 апреля в Тверской области возобновили свою работу парикмахерские и автомастерские, с 18 апреля — хозяйственные магазины и магазины стройматериалов. С 25 апреля разрешена работа магазинов промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салонов красоты и косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний, нотариальных контор, начали работать в ограниченном режиме МФЦ. Планируется, что в полном объёме они заработают с 23 мая.

Также в штатном режиме работали организации строительной и дорожной отраслей, в которых занято более 18 тысяч человек. Это позволило продолжить реализацию на территории Тверской области национальных проектов «Безопасные и качественные автодороги», «Демография», «Образование», «Здравоохранение». В апреле в Твери были введены в эксплуатацию новая детская поликлиника и детский сад. В 2020 году планируется завершить строительство ещё шести детских садов в Торжке, Торопце, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Стартовали дорожные работы: в этого году планируется привести в порядок 154 км дорог регионального значения, 60 км дорог на территории агломерации Твери.

При этом в регионе запрещены проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок, приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах, пока не работают рестораны, ярмарки, солярии и сауны, закрыты стоматологии. В ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково действует запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации, до отмены данных мер. До 29 мая включительно приостановлена работа детских садов (кроме дежурных групп). Также до конца мая продлено дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования, в организациях профессионального образования.

Решение о начале второго этапа снятия ограничений будет принято после детального анализа текущей эпидемиологической ситуации в регионе.