Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В петербургском Законодательном собрании не получали жалоб медиков на задержки доплат за работу с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Меня это тоже волнует. У нас нет никаких обращений от медиков, что не своевременно приходят выплаты, но завтрашний рабочий день я начну с того, что буду интересоваться в комитете по здравоохранению, комитете финансов, в какой мере произведены выплаты», — сказала Киселева.

Напомним, сегодня, 11 мая, президент Владимир Путин потребовал произвести доплаты врачам и медсестрам за работу с COVID-19 за апрель до 15 мая, обещая проверить ситуацию в каждом регионе.

«Там возник действительно целый ряд вопросов: помимо медиков у нас есть и сотрудники обсерваторов, у нас есть пансионат «Заря». Несмотря на то, что у нас нет информации о задолженности, завтра мы проверим и пообщаемся с чиновниками на эту тему», — сказала Киселева.

Она считает, что перегружать медицинские учреждения излишней отчетностью за каждый рубль в сложный период не следует. Киселева признала, что система здравоохранения попала в абсолютно уникальную ситуацию, были перепрофилированы множество коек, множество новых выплат следует урегулировать, но в Петербурге был установлен тариф по лечению COVID-19, больницы получали аванс, территориальный фонд ОМС занимается проблемой.

«В Петербурге сложной какой-то отчетности быть не должно, на мой взгляд. Мы специально законодательство для этого изменили», — заметила депутат.

В Петербурге выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным COVID-19, уже начислены более чем 9400 сотрудникам на сумму 149,1 млн рублей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе совещания, которое в режиме видеосвязи 11 мая провёл президент России Владимир Путин.