Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 19:01 — ИА Регнум. В Петербурге к настоящему времени развернуто 5925 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, что на 10% больше, чем планировалось. Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях. Об этом сообщил 11 мая губернатор Александр Беглов в ходе совещания, которое в режиме видео-конференц-связи провел президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение Покровской больницы

Пациентов принимают городские больницы и госпитали, а также две федеральные клиники: Первый медицинский университет имени И. П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.

«Беременных пациенток с коронавирусной инфекцией помимо клинической инфекционной больницы им. Боткина принимает роддом № 16, а контактных новорожденных — больница Святой Ольги», — сообщили в Смольном.

Александр Беглов проинформировал главу государства, что до 31 мая в Петербурге, в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, сохраняются все введенные ранее ограничения и запреты.

С 12 мая в Петербурге вводится обязательный масочный режим. Все жители и гости города обязаны в общественных местах и транспорте, включая такси, использовать маски, респираторы и перчатки.

В то же время с 12 мая возобновят работу организации, на которые не распространяются запреты, при строгом выполнении стандарта безопасной деятельности.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 7711 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 56 человек. Выздоровел 1681 человек.