Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга 11 мая официально сообщили о трех новых летальных случаях от коронавирусной инфекции. От COVID-19 в больницах города скончались медсестра одной из городских поликлиник и две пожилые женщины.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Боткинской больницы

Как пояснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комиссия по анализу летальных исходов подтвердила три новых смертельных случая от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

«Две пациентки, женщины 69 и 86 лет, скончались в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина и Городской многопрофильной больнице №2», — уточнили в комздраве.

Обе женщины страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой патологией и ожирением. В то же время заболеванием, которое прямо привело к смерти, названа двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Также Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника — медсестры одной из городских поликлиник», — добавили в комздраве. Медработник скончалась в Покровской больнице. Ее имя не называется.

Ранее общественные активисты и коллеги сообщали о смерти от COVID-19 58-летней медсестры районной поликлиники Натальи Рожковой.

Напомним, общее число смертельных случаев заболевания в Петербурге достигло 56. Общее число выявленных случаев заражения в регионе — 7711, выздоровел 1681 человек.