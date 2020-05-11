Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как он переболел COVID-19. Спустя две недели строжайшей самоизоляции тесты показали отрицательные результаты, глава региона вернулся к полноценной работе, но продолжает испытывать легкое недомогание. Об этом 11 мая Дрозденко рассказал во время прямого эфира на телеканале «ЛенТВ24», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, от госпитализации он отказался, но ушел на строжайшую самоизоляцию и ежедневно был на связи с лечащим врачом. Каждый день он отчитывался медикам о своем состоянии и принятых лекарствах.

«Я 15 дней просидел на полной изоляции и, кроме врачей, не видел никого, — рассказал Дрозденко. — В основном управлял системой через коммуникации связи. Надо должное дать врачам, что они меня дисциплинировали, и я строго действовал по инструкции. На 10-й день анализы были чистыми».

Спустя чуть больше двух недель губернатор Ленобласти вернулся на рабочее место. Однако всё время, что он был на самоизоляции, он продолжал исполнять свои должностные обязанности.

«На 15-й день мне сказали, что можно выходить на постельный режим, но я вышел на работу, хотя до сих пор есть слабость, утомляемость и прежнее состояние не вернулось, — подытожил Дрозденко. — Самое главное, что я безопасен для общества».

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Ранее сообщалось, что в конце апреля у двух сотрудников администрации Ленинградской области был получен положительный результат теста на COVID-19. Вирус был выявлен у специалиста технической службы, который в администрации настраивал микрофоны. После чего половина сотрудников администрации региона ушла на самоизоляцию.

29 апреля стало известно, что заместитель главы правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.