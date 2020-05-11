Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Еще трое петербуржцев скончались от болезни COVID-19 за последние сутки. Об этом 11 мая сообщает городской оперативный штаб. Выздоровело за это же время семеро пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у больницы

Общее число летальных случаев заболевания в Петербурге достигло 56, при этом у комиссии, которая их подтверждает, уходит больше недели с момента фактической смерти, чтобы установить причину.

Общее количество переболевших в Петербурге на 11 мая — 1681 человек.

По стране зафиксировали за сутки 94 смертельных случая. Общее число официально подтвержденных смертей от COVID-19 в России превысило 2 тыс. человек.

Добавим, за сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 307 носителей коронавируса, общее их число в регионе — 7 тыс. 711, в стране — 221 тыс. 344 человека.