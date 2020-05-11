Чебоксары, 11 мая, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В Чувашии выявлены новые случаи заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 11 мая (10:35 мск), в Чувашии за последние сутки официально выявлено 76 случаев заражения коронавирусом — общее число подтверждённых случаев достигло 1220.

Число переболевших COVID-19 выросло за сутки на 50 и достигло 255.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в Чувашии будут сниматься поэтапно и индивидуально в каждом муниципалитете. На уровне региона решение будет принято 12 мая на основании данных об эпидемиологической обстановке. Врио главы Чувашии Олег Николаев ранее подчёркивал, что в районах, где большое число заболевших COVID-19, режим самоизоляции будет продлён.

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