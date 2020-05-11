Чебоксары, , 07:21 — REGNUM Ограничительные меры в Чувашии будут сниматься поэтапно и индивидуально в каждом муниципалитете. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Заседание оперативного штаба Cap.ru

Предваряя обсуждение, руководитель Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что «эта инфекция с нами надолго нужно», поэтому нужно планировать дальнейшую деятельность, проявляя внимательность и осторожность. По его словам, сейчас «мы наблюдаем самую острую фазу проявления инфекции».

«Нам нельзя допустить повторной вспышки коронавируса», — сказал Олег Николаев.

Поэтому снятие ограничительных мер будет проходить поэтапно, в каждом муниципальном образовании — в индивидуальном режиме. Напомним, с 25 апреля в Чувашии начали работать парикмахерские и салоны красоты, решается вопрос об открытии предприятий торговли и торговых центров. Планируется, что они начнут работать с 12 мая, но при условии, что владельцы возьмут на себя ответственность по санитарной обработке помещений и соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора. При этом в тех районах, где большое число заболевших COVID-19, режим самоизоляции будет продлён.

«У нас должен быть дифференцированный подход к каждому району в части смягчения режима ограничений. По отдельным муниципальным образованиям мы сохраним достаточно жёсткие ограничительные меры вплоть до отмены пассажирских перевозок», — отметил врио главы Чувашии.

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Напомним, что с 12 мая предполагается разрешить занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу торговых объектов ограниченной площади — в частности, предприятий общественного питания, бытовых услуг, торговых центров. Затем планируется открыть гостиницы, парки и скверы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии коронавирус выявлен у 1144 человек. Наибольшее число случаев официально установлено в Чебоксарах — 371, далее идут Ядринский район, Новочебоксарск и Чебоксарский район — 92, 63 и 62 случая соответственно. В группу антилидеров по числу заболевших COVID-19 входят также Урмарский район (54), Порецкий и Янтиковский районы (53), Батыревский район (40) и Канаш (39) и Канашский район (34).

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