Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2020, 07:14 — ИА Регнум. У жителей Камчатки нет уверенности в том, что врио главы региона Владимир Солодов сумеет изменить ситуацию в регионе к лучшему. По словам камчатцев, обратившихся в редакцию ИА REGNUM, ни одна из действительно волнующих жителей полуострова проблем не решается, и нет даже предпосылок, что решаться будет.

Basargina Yana Владимир Солодов

Читайте также: На Камчатке свалка рыбных отходов привлекает медведей и не даёт жизни людям

«Камчатка оказалась во власти рыбных олигархов. Это факт. Бывший губернатор Владимир Илюхин во всем им потакал, да свои проблемы решал, а не народа. Ждали нового губернатора. Вот прислали. Кого?! Приехал какой-то мальчик 1982 года рождения. Да сюда генерала надо ставить было, который бы всех этих рыбопромышленников строем ходить научил бы! Они что — этого мальчика слушать будут? Это он тут порядок наведёт? Это даже не смешно!» — написали в редакцию ИА REGNUM жители Камчатки.

Люди сообщили, что попытки достучаться до Владимира Солодова в его аккаунте в Instagram ни к чему не приводят.

Из обращения жителей Камчатки в ИА REGNUM. «Неудобные комментарии, неудобные вопросы удаляются. Вот Солодов много говорит про борьбу с коронавирусом. Мы ему написали: победить вирус легко! Запретите нашим рыбопромышленникам-олигархам завозить на путину батраков со всей страны! Все заражения почти — от них! Вы и другую проблему решите — браконьерства. Ведь народ-то почему браконьерить идёт? Да от безработицы и безнадеги! А если будет возможность работать, зачем браконьерить? И деньги свои, местные будут зарабатывать, эти деньги из региона уходить не будут, вахтовики — они ж тут деньги не тратят! Они отработали, заработали и уехали, увезли камчатские денежки в свои регионы. А Камчатка как была нищая, так и осталась».

Ответ врио губернатора Солодова в Instagram людей разочаровал:

Ответил Владимира Солодова в Instagram «Здравствуйте. Профильные ведомства уже подготовили предложения, в рамках которых возможность свободного перемещения для сезонных рабочих будет минимизирована. Так, прилетающие на сезонные работы граждане будут размещаться на временную изоляцию до момента допуска их к производственной деятельности».

В Instagram Солодову камчатцы написали: «А может проблема в том, что в правительстве края, в Законодательном собрании сидят владельцы рыбных предприятий, которым выгодно завозить дешевую рабочую силу?» Камчатцы пишут, что не верят в то, что новый руководитель сумеет решить проблемы региона.

Жители Камчатки «Он и слова против рыбных олигархам не скажет. Да они и внимания на него не обращают. Не тот у него вес, не тот масштаб. Ни опыта, ни навыков. Не будет добра».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, как и год назад, пожаловались в редакцию агентства на то, что предприятие крупного рыбопромышленника, депутата Законодательного собрания Камчатки и миллиардера Игоря Редькина продолжает сбрасывать рыбные отходы в окрестностях населённых пунктов. Люди задыхаются от вони, свалка привлекает голодных медведей.

Владимир Солодов был назначен врио губернатора Камчатки указом президента РФ 3 апреля. Предыдущий глава региона Владимир Илюхин досрочно ушёл в отставку. Солодов прибыл на Камчатку из Якутии, где он занимал пост председателя правительства республики. Политолог из Якутии Сергей Витте, комментируя назначение Солодова врио губернатора Камчатки, выразил сожаление. По мнению эксперта, Солодов в Якутии не только ничем себя не проявил, но и навредил. А в трудную минуту и вовсе — сбежал.