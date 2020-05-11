Петропавловск-Камчатский, 11 мая 2020, 05:31 — REGNUM Жители поселка Озерновский на Камчатке опять, как и год назад, пожаловались в редакцию ИА REGNUM на «беспредел» со стороны рыбопромышленников, которые сбрасывают отходы от рыбопереработки в окрестностях населённых пунктов. Власти региона не реагируют.

Рыбные отходы в карьере вблизи посёлка Озерновский
Рыбные отходы в карьере вблизи посёлка Озерновский
Жители посёлка Озерновский
Труп медведя у загаженного рыбопромышленниками карьера у посёлка Озерновский
Труп медведя у загаженного рыбопромышленниками карьера у посёлка Озерновский
Жители посёлка Озерновский

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«Ещё и путина не началась, ещё и лето не началось, а всё повторяется. А значит, совсем скоро нас ждёт прошлогодний кошмар. Рыбопромышленники, компания «Витязь-Авто», принадлежащая нашему депутату — рыбопромышленнику и миллиардеру Игорю Редькину, вывозят в затопленный карьер возле нашего посёлка отходы рыбопереработки. Они эти карьеры сами и выкопали, дорогу отсыпали хорошую, грунтовую, чтобы отходы вывозить. Вонь, от которой уже не скрыться, усилится с наступлением лета. Возле карьера уже валяется труп медведя, свежий. Откуда появился — не знаем, может, другие медведи убили, может, люди убили и бросили. А скоро будет, как путина начнётся, как в прошлом году, когда медведи десятками на эту вонь от свалок рыбных отходов шли, людей убивали, а люди убивали медведей, десятками, защищаясь. Кто-нибудь наведёт когда-нибудь порядок на Камчатке?! Или это никому не нужно?» — рассказали жители Озерновского в своём обращении в редакцию ИА REGNUM.

Загаженный рыбными отходами карьер вблизи посёлка Озерновский
Загаженный рыбными отходами карьер вблизи посёлка Озерновский
Жители посёлка Озерновский.

Как сообщало ИА REGNUM, во время лососевой путины 2019 года на Камчатке разразилась настоящая война между медведями и людьми. Жители Камчатки обвиняли во всём «рыбных олигархов» — крупных рыбопромышленников региона, которые завалили окрестности населённых пунктов тоннами рыбных отходов. На смердящие свалки шли полчища голодных медведей. Медведей на Камчатке летом 2019 года отстреливали десятками. Власти обещали «что-то сделать», но бездействовали. Были случаи нападения медведей на людей, гибели людей от зубов и когтей хищников.

Люди винили крупный рыбопромышленный бизнес Камчатки в том, что он разоряет реки, медведи голодают, выходят к жилью в поисках пищи. Власти в лице теперь уже бывшего губернатора Владимира Илюхина, стояли на своём:

«Это не правда, а массовый выход голодных косолапых к жилью — природное явление».

Крупный рыбопромышленник Игорь Редькин, владелец «Витязь-Авто», является депутатом Законодательного собрания Камчатского края. В 2019 году он вошёл в ТОП-10 Forbes богатейших политиков России. Его личный доход составил 1,44 млрд рублей. Редькин также является совладельцем авиакомпании «Витязь-Авиа», компаний «Дельта», «Новый дом», «Ольга» и ряда других.