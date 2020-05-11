Петропавловск-Камчатский, , 05:31 — REGNUM Жители поселка Озерновский на Камчатке опять, как и год назад, пожаловались в редакцию ИА REGNUM на «беспредел» со стороны рыбопромышленников, которые сбрасывают отходы от рыбопереработки в окрестностях населённых пунктов. Власти региона не реагируют.

Рыбные отходы в карьере вблизи посёлка Озерновский Жители посёлка Озерновский

Труп медведя у загаженного рыбопромышленниками карьера у посёлка Озерновский Жители посёлка Озерновский

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«Ещё и путина не началась, ещё и лето не началось, а всё повторяется. А значит, совсем скоро нас ждёт прошлогодний кошмар. Рыбопромышленники, компания «Витязь-Авто», принадлежащая нашему депутату — рыбопромышленнику и миллиардеру Игорю Редькину, вывозят в затопленный карьер возле нашего посёлка отходы рыбопереработки. Они эти карьеры сами и выкопали, дорогу отсыпали хорошую, грунтовую, чтобы отходы вывозить. Вонь, от которой уже не скрыться, усилится с наступлением лета. Возле карьера уже валяется труп медведя, свежий. Откуда появился — не знаем, может, другие медведи убили, может, люди убили и бросили. А скоро будет, как путина начнётся, как в прошлом году, когда медведи десятками на эту вонь от свалок рыбных отходов шли, людей убивали, а люди убивали медведей, десятками, защищаясь. Кто-нибудь наведёт когда-нибудь порядок на Камчатке?! Или это никому не нужно?» — рассказали жители Озерновского в своём обращении в редакцию ИА REGNUM.

Загаженный рыбными отходами карьер вблизи посёлка Озерновский Жители посёлка Озерновский.

Как сообщало ИА REGNUM, во время лососевой путины 2019 года на Камчатке разразилась настоящая война между медведями и людьми. Жители Камчатки обвиняли во всём «рыбных олигархов» — крупных рыбопромышленников региона, которые завалили окрестности населённых пунктов тоннами рыбных отходов. На смердящие свалки шли полчища голодных медведей. Медведей на Камчатке летом 2019 года отстреливали десятками. Власти обещали «что-то сделать», но бездействовали. Были случаи нападения медведей на людей, гибели людей от зубов и когтей хищников.

Люди винили крупный рыбопромышленный бизнес Камчатки в том, что он разоряет реки, медведи голодают, выходят к жилью в поисках пищи. Власти в лице теперь уже бывшего губернатора Владимира Илюхина, стояли на своём:

«Это не правда, а массовый выход голодных косолапых к жилью — природное явление».

Крупный рыбопромышленник Игорь Редькин, владелец «Витязь-Авто», является депутатом Законодательного собрания Камчатского края. В 2019 году он вошёл в ТОП-10 Forbes богатейших политиков России. Его личный доход составил 1,44 млрд рублей. Редькин также является совладельцем авиакомпании «Витязь-Авиа», компаний «Дельта», «Новый дом», «Ольга» и ряда других.