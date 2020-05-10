Керчь, Крым, 10 мая, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Власти Крыма проведут служебное расследование из-за скандала с сотрудниками керченской скорой помощи, которых обманули с дополнительными выплатами за работу с коронавирусными больными. Об этом 10 мая на заседании оперативного штаба заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Скорая помощь

«Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы. Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф. Чем занимался руководитель этого подразделения в Керчи, если он не вышел на министерство здравоохранения? А если вышел, почему не отреагировали?» — отметил глава региона.

По его словам, должностных лиц, допустивших такую ситуацию, следует наказать максимально строго, вплоть до увольнения по статье.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 193 положительных результата тестов на новую инфекцию.