Москва, 10 мая, 2020, 13:19 — ИА Регнум. «Да, пневмония. Надавали таблеток. Уехала домой. Пришлось брать такси», — сообщение подруги среди ночи, уснуть больше не смогла.

Выданные для домашнего лечения лекарства

Она прислала мне также фотографию выданной справки, где было написано про «матовое стекло». Все мы уже знаем, что это типичная картина ковидной пневмонии. Более того, COVID-19 был подтвержден у нее тестом, о чем пришло сообщение накануне — 8 мая.

Когда 7 мая в «Интересной Москве» я прочитала:

« Москвичей с коронавирусом после КТ отправляют домой на метро » и что со слабыми симптомами рекомендуют лечиться дома, не предоставляя спецтранспорта, мол « так распорядился департамент здравоохранения Москвы », я сначала не поверила.

Как это возможно, когда существуют «Методические рекомендации Минздрава (профилактика, диагностика, лечение коронавирусной инфекцииCOVID-19)» в которой сказано:

« Больные или лица с подозрением на COVID-19 перевозятся транспортом с использованием транспортировочного изолирующего бокса (ТИБ), оборудованного фильтровентиляционными установками, окнами для визуального мониторинга состояния пациента, двумя парами встроенных перчаток для проведения основных процедур во время транспортирования ».

Очевидно, что у обычного таксиста никакого ТИБа нет! Значит, везти инфицированного человека он не должен. Это риск для водителя и всех тех, кто потом сядет в эту машину. Тем не менее хоть мы и «не видим суслика, но он есть«! Человек с дважды подтвержденным ковидом едет домой на такси! И после этого мы удивляемся, что это у нас «крокодил не ловится, не растет кокос». То есть эпидемия никак ни на плато не выйдет, ни на спад не идет?!

Но это лишь верхушка айсберга — хоть и очень опасная верхушка. Сама подводная часть у ледяной глыбы, как мы знаем, в разы больше. Такая громадина есть и в борьбе с COVID-19 в Москве. Новости Mail.ru сообщают:

« Коэффициент распространения коронавируса в России снизился, а Роспотребнадзор рекомендует масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии… По данным на 9 мая, он составляет 1,06 ».

Далее черпаем информацию о том, что «на 97% эпидемия в России завершится к 28 мая 2020 года, а на 99% — к 7 июня текущего года», а полностью — к 17 августа 2020 года.

Меня терзают смутные сомнения, что это возможно при такой маршрутизации зараженных. Хотя, если всех больных считать здоровыми, то можно рапортовать о конце эпидемии уже сейчас. Ведь с недавних пор постоянно сообщают о росте числа бессимптомных и отсутствии госпитализации.

Вполне дальновидно поступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив РИА Новости, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. Я бы тоже не рискнула! И вот почему: мне стоило немалых усилий, чтобы добиться оказания медпомощи подруге. Это при том, что у неё был положительный, подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию. И все это происходит не в далекой деревне, а в Москве в дни празднования 75-летия Победы над фашизмом!

Она заболела 30 апреля. Симптомы классические — сначала повышенная температура, дикая головная боль, а через несколько дней потеря обоняния. Вот тогда-то и стало ясно, что это не обычная простуда. Поэтому вызвала врача. Врач (ГБУЗ ГП № 9) взял мазок и сказал, ждите ответа от 3 до 10 дней. Лечения не назначил, мол, обычно рекомендуют арбидол, но его нет сейчас в аптеках, да и не помогает.

Симптомы через некоторое время начали нарастать. 8 мая пришел положительный тест, сказали — ждите, придет врач. На следующий день никто не пришел. К вечеру начался сильный кашель, боль в груди, головокружение, металлический вкус во рту. И, конечно, страх — человек живет один, не сталкивался с подобными симптомами, но зато немало слышал о том, что надо вовремя сделать КТ, не упустить тот золотой час, когда еще можно помочь. Не дать ковиду погубить свои легкие и прочие важные органы. Да что там — саму жизнь можно потерять! Всем известно!

Нюту Федермессер с похожими симптомами не в самом тяжелом состоянии отвезли в Коммунарку. Как она сама написала в Фейсбук — друзья настояли, чтоб чего не вышло. «Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — сообщила руководитель Центра паллиативной помощи. Рада за неё, за друзей могущественных тоже рада. И дай бог здоровья! Но чем обычный человек хуже? Почему у него иные права?

Узнав, что никакой помощи подруге не оказывают, в скорой помощи отказались приехать, потому что слабые симптомы, хотя у нее боли в груди, головокружение, дрожат руки. Я позвонила на горячую линию Росздравнадзора. Оператор по имени Александра в 21:20 сообщила номер телефона, по которому надо звонить.

« Можете записать телефон департамента здравоохранения по Москве? Вашей подруге необходимо по этому номеру позвонить и сообщить, что у неё положительный тест и врач не пришёл », — сказала оператор. На вопрос, работает ли сейчас этот номер, она ответила: « График, к сожалению, не указан. У нас на данной линии нет возможности вызвать врача. Если плохое самочувствие, тогда вызвать скорую помощь ».

Я все же позвонила на указанный номер с начальным кодом 499, отчего и не была уверена в том, что кто-то 9 мая в 21:30 мне ответит. Однако ответили — оказался телефон горячей линии. Снова переадресация — звоните дежурному врачу скорой помощи, раз на обычный вызов отказались ехать. Звоню, там сначала слышу, что если врач не пришёл сегодня, то придет завтра. Но все же дежурный врач согласился записать телефон подруги и сам позвонил своим коллегам. Созвонившись с ней, уже отчаявшейся получить медпомощь, узнала — да звонили, бригада приедет.

Бригада приехала в полпервого ночи. И сообщила — стоит метка о посещении врача от 09.05.2020 . А врач-то не приходил! Они сами крайне удивились.

Отвезли на КТ. Естественно, скорая не ждет — другие вызовы. Где-то в 2 часа ночи пришло сообщение от подруги про подтвердившуюся пневмонию с «мутным стеклом» и о возвращении домой с выданными лекарствами на такси.

Дипгноз COVID-19 по КТ

У меня вопрос: почему её не госпитализировали с нарастающими симптомами? Всем известно, что при ковиде развитие часто идет стремительно. Человек дома один. Если сатурация ещё упадет — сейчас 95, а при 93 четкие показания к госпитализации — то она может элементарно не суметь самостоятельно вызвать скорую. Как можно так лечить людей? И если такие пациенты считаются бессимптомными или со слабыми симптомами, то мне жаль всех нас. Мы не Нюта Федермессер, в госпиталь не попадём.

Выданные для домашнего лечения лекарства

Дипгноз COVID-19 по КТ

Потратив весь вечер на звонки в инстанции под залпы салюта, я поняла одно — День Победы над маленьким, но коварным вирусом случится не скоро. И мы, к сожалению, не приближаем его, как могли бы. Не только тем, что маски не носим. Но в первую очередь тем, что протоколы самого же Минздрава не соблюдаются. Масса странных и преступных нарушений, которые противоречат принятым в связи с эпидемией постановлениям. Что там сказано об уголовной ответственности за заражение?

Если честно, мне стало страшно. Страшно не только заболеть никому не известной заразой. Страшно, что ты окажешься никому не нужен. Если ты не Бабкина, не Лещенко и далее по списку. Мой коллега-журналист недавно был даже в больнице. С пневмонией, тест на ковид отрицательный. Чувствовал себя вроде бы неплохо. И вдруг внезапно ИВЛ и смерть. Это коварная болезнь. И относиться к тем, кого она настигла, необходимо одинаково. Вне зависимости от рангов, знакомых, званий и чинов. Теперь я понимаю, почему мэр Собянин заявляет о 300 000 зараженных в Москве, хотя официально их в три раза меньше. И почему нам под угрозой штрафа необходимо ходить в масках. Организация помощи и борьбы с эпидемией такова, что среди нас свободно перемещаются зараженные люди. Более того, они не госпитализируются, дабы не нарушать статистику и бодрые рапорты о снижении числа тяжелых случаев и госпитализаций. Неужели у нас работает парадигма гоголевского Земляники: