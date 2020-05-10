Петропавловск-Камчатский, 10 мая, 2020, 05:41 — ИА Регнум. Сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России провели патриотическую акцию, приуроченную к 75-й годовщине Победы над фашизмом. На вершинах Камчатских вулканов они установили знамя Победы и флаг России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС Камчатки Спасатели Камчатки развернули знамя Победы на вершине Авачинского вулкана

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При подъёме на один из наиболее активных камчатских вулканов — Авачинский — спасатели преодолели отметку 2 741 метр. С собой спасатели взяли портреты своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

9 Мая спасатели поднялись на вершину одного из самых опасных вулканов — Корякскую сопку, подъём на которую требует альпинистских навыков. На вершине вулкана они развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая в России отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.