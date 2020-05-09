Москва, 9 мая, 2020, 22:06 — ИА Регнум. В эти минуты в Москве проходит праздничный салют, передаёт 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Небо Москвы окрасилось яркими огнями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Салют стал центральной частью торжеств, в проведение которых были внесены изменения из-за распространения коронавируса и действующего режима самоизоляции.

Для организации салюта задействовано 16 площадок, всего будет выпущено 12 тысяч залпов.

Утром 9 мая в Москве прошёл авиапарад.