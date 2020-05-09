Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Хотя традиционная акция памяти «Бессмертный полк» в этот День Победы в Петербурге и России в целом проходила только в онлайн-формате, многие жители Северной столицы взяли в руки портреты своих родных и близких — фронтовиков и тружеников тыла ‑ и вышли с ними на улицы города-героя Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина с портретом солдата в День Победы

Кто-то шел в одиночестве с портретом, кто-то сделал это вместе с детьми, другие же воспользовались различными транспортными средствами, чтобы пронести фотографию своего героя в День Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожанка в День Победы

Некоторые нашли уединенные места, разместили там портреты своих предков и просто помолчали, вспоминая об ушедших.

Это движение души петербуржцев не было нарушением — для людей в возрасте младше 65 лет режим самоизоляции носит рекомендательный характер

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, люди учитывали, что в городе действуют ограничительные меры, и старались соблюдать социальную дистанцию.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист с флагом в День Победы