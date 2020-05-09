Рим, 9 мая, 2020, 19:12 — ИА Регнум.

По данным навечер субботы, 9мая, в Италииумерли30 395человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на194, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днем ранее показатель увеличился на243.

Выздоровели103 031человек, за день этот показатель увеличился на4008(днем ранее — на2747).

Число подтвержденных носителей увеличилось на1083(днем ранее — на1327). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет218 268. В настоящее время заражены84 842человека — на3119меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.