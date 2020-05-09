Буэнос-Айрес, 9 мая, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Аргентины продлило карантин для Буэнос-Айреса, 9 мая сообщает агентство Reuters.

Sebasiddi Буэнос-Айрес

Сообщается, что карантин в столице Аргентины продлится как минимум до 24 мая. Другие города и регионы страны уже начали ослаблять режим.

В настоящий момент в Аргентине подтверждены 5611 случаев коронавирусной инфекции и 293 смерти от COVID-19.

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